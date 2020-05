Elite – Schilb quitte Châlons-Reims

Blake Schilb quitte le club après 2 belles saisons et quelques buzzers beaters. Voici son message pour les fans du @CCRBASKET !

Merci @BlakeISchilb pour ton engagement et ton professionnalisme et bravo pour ta magnifique carrière. pic.twitter.com/WAnBQOEWik

— Châlons-Reims (@CCRBASKET) May 15, 2020

11 points de moyenne pour Schilb

Alors qu’on saura d’ici la fin du mois si la saison 2019-20 de Jeep Elite reprendra en septembre, ou sera arrêtée définitivement, on sait déjà que Blake Schilb ne portera plus le maillot de Châlons-Reims si elle doit reprendre. L’arrière (ou ailier) de 36 ans a en effet annoncé son départ ce vendredi, un peu moins de deux ans après avoir rejoint le club champenois. « Je veux prendre ce moment pour dire merci au club du CCRB, aux supporters, et à mes anciens coéquipiers, ainsi qu’à tous ceux qui font partie de l’environnement du club. Je sais que la saison ne s’est pas terminée comme tout le monde l’avait espéré, surtout moi.Je veux vous dire merci. Je vous souhaite le meilleur pour la suite », explique le natif de l’Illinois dans une vidéo tournée devant la salle du CCRB.Au moment de l’interruption de la saison, Châlons-Reims occupait la 14eme place de Jeep Elite et Blake Schilb tournait en moyenne àL’Américain, MVP étranger de Pro A en 2012 lorsqu’il a été champion avec Chalon, n’a pas précisé de quoi son avenir sera fait, lui qui a joué en République tchèque (dont il a la nationalité), en France, en Serbie, en Turquie et en Espagne depuis le début de sa carrière.