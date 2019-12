Elite - Roanne : Justin Carter riche très cher !

Six semaines d'absence pour Mbodj

En plus de la justice sportive, Justin Carter pourrait bien avoir affaire à la justice civile ! L’arrière américain de Roanne a complètement disjoncté samedi lors de la 11eme journée de Jeep Elite face à Pau-Lacq-Orthez (100-97 pour les Béarnais), assénant un violent coup de poing au Palois Cheikh Mbodj. Expulsé, le joueur de 32 ans, qui a présenté ses excuses ensuite, va sans doute être lourdement sanctionné par la Commission de discipline, qui se réunira ce mardi. En attendant, il a été mis à pied à titre conservatoire par son club.Mais selon France Bleu Pyrénées-Atlantiques, l’Elan Béarnais envisage de porter plainte contre lui, car Cheikh Mbodj ne s’en est pas tiré avec quelques égratignures. En effet,« Malheureusement on a un joueur qui est dans l'incapacité d'exercer son métier et il va y avoir un préjudice pour lui et pour le club, a déclaré le président palois Didier Rey au micro de la radio. Peu importe la sanction décidée par la Ligue, ce n'est pas ça qui va nous remettre notre joueur en place et qui va nous permettre d'avoir un effectif complet. Je pense que le mal est fait, et c'est très dommage pour nous. » Passé par la Slovaquie, la Turquie, la Chine, la Russie, Israël, le Kazakhstan et Dubai, Justin Carter a peut-être vu sa carrière française se terminer prématurément samedi…