Elite – Roanne : Choulet reste à la Chorale

Choulet : "On n'a pas terminé la saison"

De retour à Roanne le 3 janvier dernier, Jean-Denys Choulet va y rester au moins jusqu’en juin 2022. Le coach emblématique, qui avait conduit la Chorale au titre de champion de France en 2007 avant d’être démis de ses fonctions en novembre 2011, avait fait son retour début 2020 au sein du club promu, qui pointait alors à la seizième place de Jeep Elite, une position de relégable. Aujourd’hui, le club est toujours seizième, avec un bilan de trois victoires et cinq défaites pour Jean-Denys Choulet, mais la saison est suspendue au moins jusqu’en septembre pour cause de pandémie de coronavirus. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2020, le coach de 61 ans a été prolongé jusqu’en juin 2022 ce jeudi.« Ici, c’est chez moi ! On n’a pas terminé la mission : j’ai vraiment envie de redonner du peps à ce club, de tout mettre en oeuvre pour le restructurer au niveau sportif. Il y a un travail énorme à faire, mais on a la chance que le club soit bien géré sur le plan financier. Ce n’est pas forcément ce qui m’animait il y a encore quelques années ici, mais on n’a pas d’autre solution que d’utiliser le centre de formation et d’injecter du liant des U18 aux professionnels », a réagi Jean-Denys Choulet sur le site officiel de la Chorale.