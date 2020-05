Elite : Obradovic reste à Monaco, Fauthoux vers l’ASVEL

Alors que nul ne sait si la saison 2019-2020 de Jeep Elite se terminera à partir du mois de septembre ou sera définitivement arrêtée (une décision sera prise courant mai), cela n’empêche pas les clubs de penser à la prochaine saison, et notamment trois équipes du Top 4 : l’ASVEL, Monaco et Boulogne-Levallois. Le Progrès révèle en effet ce dimanche que Frédéric Fauthoux, dont le départ de Boulogne-Levallois sera acté ce lundi, va rejoindre l’ASVEL. Mais Zvezdan Mitrovic, l’entraîneur en place a encore un an de contrat. Reste donc à savoir si Fauthoux serait n°1 ou n°2, aux côtés de l’actuel adjoint TJ Parker, que son frère et président Tony Parker souhaite promouvoir un jour en tant qu’entraîneur principal. A Villeurbanne, Frédéric Fauthoux retrouvera sa fille Marine (19 ans), qui vient de s’engager avec le club féminin de Lyon-ASVEL, champion de France 2019 et leader de la saison 2019-20 avant que la saison de LFB ne soit arrêtée définitivement sans désigner de champion.

Un coach de renom à Boulogne-Levallois ?

A Boulogne-Levallois, Frédéric Fauthoux devrait être remplacé par l’Italien Simone Pianigiani, sélectionneur national de 2009 à 2015 et ancien coach de Sienne (six fois champion), de Fenerbahçe, de l’Hapoël Jérusalem et de Milan (une fois champion), jusqu’à son départ l’an passé. Du côté de Monaco, il ne devrait en revanche pas y avoir de changement. En effet, Sasa Obradovic, arrivé en Principauté en février 2019, a annoncé à Monaco Matin que son intention était de rester jusqu’à la fin de son contrat en juin 2021.