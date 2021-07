Elite - Nanterre : Sene signe un contrat pour les deux prochaines saisons

🚨 Benjamin SENE - 2 saisons 🚨@Benji6Sene est le nouveau meneur nanterrien pour les deux prochaines saisons 🔥🏀

Sene : « Très heureux et très fier »

Nanterre 92 tient son nouveau meneur, Ce vendredi, le club de basket de l'élite a annoncé la signature, pour les deux prochaines saisons, de Benjamin Sene. Âgé aujourd'hui de 27 ans, ce meneur français expérimenté quitte ainsi Boulazac, club avec lequel il tournait, l'an passé et en moyenne, à 12,3 points à 54% de réussite au tir et à 4,9 passes décisives. Sur le site internet officiel du club, dixième du classement de la dernière saison du championnat de France de basket, Pascal Donnadieu, le coach local, ne pouvait ainsi que se réjouir de cette arrivée : «C’est un joueur que je suis depuis de nombreuses années, mais pour diverses raisons ça ne s’est malheureusement pas fait plus tôt. Aujourd’hui Benjamin s’engage avec nous pour deux saisons et j’en suis très heureux car c’est un joueur que j’apprécie énormément. »De son côté, le principal intéressé a également réagi : « Je suis très heureux et très fier de rejoindre Nanterre 92. C’est un club que je suis depuis plusieurs années, et qui truste les places de play-offs régulièrement en jouant le haut de tableau en championnat. En termes d’objectif, je veux aider le club à aller chercher les play-offs, c’est le minimum qu’on doit faire.Puisqu’on ne jouera pas de coupe d’Europe, on va également pouvoir se donner à 200% sur la Leaders Cup et sur la Coupe de France. J’ai hâte de rejoindre mon nouveau chez-moi et de pouvoir échanger avec mes nouveaux coéquipiers et nos fidèles supporters ! »