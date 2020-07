Elite : Monaco s'offre le MVP de Bundesliga

Deuxième recrue du côté de Monaco ! Après l’intérieur – ailier fort Darral Willis, venu du Nizhny Novgorod (Russie), c’est Marcos Knight qui débarque sur le Rocher. Le meneur de 30 ans arrive de Ludwigsbourg, en Allemagne, où il vient d’être élu MVP du tournoi final de Bundesliga, où son équipe s’était inclinée en finale (qu’il a manquée en raison d’une blessure) contre l’Alba Berlin. Il tournait lors de la saison régulière à 15,8 points, 5,1 rebonds et 3,1 passes de moyenne. Né aux Etats-Unis, en Géorgie, Marcos Knight n’a pas été drafté en 2013 après ses quatre saisons en NCAA, et a donc décidé de rejoindre l’Allemagne, portant les couleurs de Baunach, puis Heidelberg et Jena. En 2017, il a ensuite rejoint l’Espagne et Saragosse pour quelques mois, avant de rallier la Turquie, et Afyon, et donc l’Allemagne il y a un an. L’AS Monaco, co-leader de Jeep Elite (avec l’ASVEL et Dijon) au moment de l’interruption de la saison, se réjouit de l’arrivée de ce « meneur très complet et costaud, doté d’un fort shoot en suspension ».

Rendez-vous le 26 septembre à Boulazac

Monaco, qui sera de nouveau coaché par Zvezdan Mitrovic la saison prochaine, tient donc sa deuxième recrue, qui fait suite aux prolongations de contrat de Dee Bost et de JJ O’Brien, mais le Mercato n’est pas encore terminé du côté de la Principauté (qui a perdu notamment Norris Cole, Paul Lacombe, Anthony Clemmons ou encore Yakuba Ouattara). Le club monégasque débutera sa saison de Jeep Elite le 26 septembre sur le parquet de Boulazac, et disputera également l’Eurocoupe, avec dans son groupe le Lokomotiv Kuban, Andorre, Lietkabelis, Bologne et Anvers.