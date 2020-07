Elite - Monaco : Inglis débarque sur le Rocher

Une expérience en NBA pas vraiment concluante



L'AS Monaco Basket est heureuse d'annoncer la signature de l'ailier-fort français Damien Inglis (2,06m, 25 ans).



— AS Monaco Basket, July 27, 2020

Recrue de choix pour l'AS Monaco Basket. En effet, ce lundi matin, la Roca Team a officialisé, via son compte Twitter officiel, la signature de Damien Inglis, âgé aujourd'hui de 25 ans., l'an passé, à 11 points, 5,4 rebonds mais également 3 passes décisives par match en 26 minutes de jeu. Sa meilleure saison dans l'élite du basket national. Le Français, ancien pensionnaire du centre fédéral (Insep), avait eu l'opportunité, en 2014 et âgé seulement de 19 ans, d'être drafté par la franchise NBA des Milwaukee Bucks (Wisconsin), en 31eme position, alors qu'il venait de connaître une première expérience déjà significative avec Roanne.Dirigé par Jason Kidd, le Tricolore avait même eu l'opportunité d'évoluer aux côtés d'un certain Giannis Antetokounmpo. Gêné par une blessure à une cheville, le natif de Cayenne n'avait pu disputer que 20 petites rencontres avec son équipe, avant de la quitter en 2016.En 2017, le Français a retrouvé l'Europe, avec une expérience en Italie pour le club d'Orlandina, avant donc de rejoindre l'Alsace en décembre de la même année. Avec le club du Rocher, Inglis s'apprête ainsi déjà à effectuer sa huitième saison chez les professionnels.