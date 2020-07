Elite – Le Portel : Elizer-Vanerot victime d’une embolie pulmonaire

Dernier de Jeep Elite avec quatre victoires de retard sur le premier non-relégable, Boulazac, Le Portel a sans doute sauvé sa tête dans l’élite du basket français grâce à la décision de la Ligue nationale de décréter une saison blanche en raison de la pandémie de coronavirus, sans titre de champion décerné, ni descentes, ni montées. Quoi qu’il en soit, la reprise de la saison de Jeep Elite se fera sans Cyrille Eliezer-Vanerot, qui fêtera ses 24 ans le 1er août prochain et qui est arrivé au Portel l’été dernier. A peine remis d’une commotion cérébrale subie en novembre dernier, l’ailier passé par Paris-Levallois a été victime d’une embolie pulmonaire, comme il l’a raconté sur le site de son club.

Jamar Abrams en renfort

« Quand me suis remis au sport, tout allait bien. Mais deux jours après un footing, j’ai ressenti une douleur assez forte dans le mollet gauche. J’ai d’abord pensé à une contracture, mais comme je n’avais pas ressenti de douleur violente, j’ai trouvé ça bizarre. Deux jours plus tard, la douleur était vraiment devenue très forte. J’ai donc consulté : On m’a détecté une phlébite au mollet après examen. Illico, le doc de l’ESSM m’a prescrit un scan du thorax pour vérifier que je n’avais pas fait une embolie pulmonaire. Examen fait, c’était malheureusement le cas. Je suis donc sous traitement anti coagulant et je n’ai pas le droit de faire de sport pendant six mois, sachant que cette échéance peut être minorée si mon état s’améliore de manière significative. Je fais également l’objet d’examens supplémentaires pour voir si ce n’est pas génétique. Je n’ai pas encore eu les résultats », explique Eliezer-Vanerot, qui a tourné cette saison à 4,1 points et 1,7 rebonds en 19,3 minutes et 20 matchs disputés. Pour le remplacer, Le Portel a fait appel à l’Américain Jamar Abrams (31 ans), qui tournait à 5,5 points de moyenne à Tsmoki Minsk cette saison en VTB.