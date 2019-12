Elite – Le Mans : L’entraîneur remercié

Il y a un an et demi, Le Mans était champion de France. Ce dimanche, à l’issue de la 11eme journée de Jeep Elite, le MSB occupe la seizième place, qui serait synonyme de relégation en fin de saison. Le club sarthois a lourdement chuté, sur le score de 100-74 (24-5 dans le premier quart-temps !), à Dijon vendredi et l’entraîneur Dounia Issa n’a pas survécu à cette déroute. L’ancien joueur, en poste depuis de saison, a été limogé ce dimanche. « Christophe Le Bouille (le président, ndlr) a informé Dounia Issa qu’il n’est plus à compter de ce jour en charge de l’équipe professionnelle du MSB. L’absence de résultats conjuguée à l’absence de réaction des joueurs ont conduit à prendre cette décision. Dounia aura mis tout son cœur dans cette aventure démarrée avec le MSB en 2012. Elric Delord assure l’intérim, assisté d’Antoine Mathieu », dit le communiqué du club. Le Mans doit disputer deux matchs de Jeep Elite la semaine prochaine : contre Boulogne-Levallois mardi et au Portel vendredi.