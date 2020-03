Elite (J25) : Nanterre fait tomber Bourg

Grosse performance de Nanterre ! Les joueurs de Pascal Donnadieu sont allés l'emporter 89-85 sur le parquet de Bourg-en-Bresse, qui n'avait pourtant plus perdu un match à domicile depuis le 7 décembre, ce dimanche à l'occasion de la 25eme journée de Jeep Elite. Les Nanterriens ont livré un match très solide, en menant durant toute la partie, sauf lors des toutes premières minutes, face à des Burgiens qui n'ont jamais été vraiment largués, mais ne sont pas parvenus à passer devant quand ils revenaient à quelques unités. Nanterre a mené 42-36 à la mi-temps puis 66-59 à la 30eme, avant d'aller décrocher cette belle victoire chez une équipe mieux classée. Isaia Cordinier a notamment brillé, en inscrivant 21 points, prenant 6 rebonds et délivrant 3 passes décisives. En face, Zachery Peacock termine avec 16 points et 4 rebonds. Grâce à ce succès, Nanterre est septième, avec trois victoires d'avance sur le premier "non-play-offable", et à deux victoires de Bourg, cinquième.



BASKET - JEEP ELITE / 25EME JOURNEE

Vendredi 6 mars 2020

Boulogne-Levallois - Gravelines-Dunkerque : 88-63



Samedi 7 mars 2020

Le Portel - Pau-Lacq-Orthez : 84-85

Boulazac - Châlons-Reims : 94-84

Chalon - Strasbourg : 79-82

Limoges - Cholet : 79-74

Orléans - Roanne : 105-72

Monaco - Dijon : 80-67



Dimanche 8 mars 2020

Bourg-en-Bresse - Nanterre : 85-89

18h00 : ASVEL - Le Mans