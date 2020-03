Elite (J24 ) : L'ASVEL remporte le choc

Lighty et Strazel régalent



👊 Dans un match à haute intensité, nos Villeurbannais s'imposent et reviennent à la hauteur de l'@ASMonaco_Basket au classement de Jeep ELITE !#LDLCASVEL #JeepELITE pic.twitter.com/51j7aCHnKT

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 10, 2020

Regroupement en haut du classement ! Elles sont désormais trois équipes à avoir le même bilan de 21 victoires pour 4 défaites en Jeep Elite, après le succès de l’ASVEL contre Monaco (95-83) ce mardi en match en retard de la 24eme journée.Ce remake de la dernière finale, sommet du championnat du France, s’est disputé à huis clos suite aux mesures gouvernementales interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais cela n’a pas empêché ce match de se dérouler avec une grosse intensité (29 lancers-francs pour l'ASVEL, 39 pour Monaco !) à l’Astroballe.Alors que Monaco avait bien entamé le match et menait 23-22 à l’issue du premier quart, et encore 27-26 à la 14eme, mais l’ASVEL a ensuite pris les commandes et ne les a plus lâchées. Monaco est parvenu à rester dans le sillage de son adversaire jusqu’à la mi-temps (45-41), avant de connaitre un trou noir au retour des vestiaires, avec un 8-0 encaissé (53-43).(5 sur 5 pour David Lighty, qui termine avec 24 points) et 26 sur 29 aux lancers-francs (7 sur 7 pour le jeune Matthew Strazel, qui termine avec 17 points). En face, le meilleur marqueur monégasque, Elmedin Kikanovic, doit se contenter de 16 points. L’ASVEL a donc envoyé un message à la concurrence ce mardi, et comptera bien lutter pour la première place jusqu’au bout, même s’il lui reste entre six matchs d’Euroligue (le prochain vendredi face au Zenit St-Petersbourg) à disputer (sauf qualification, peu probable, pour les quarts de finale). Ce week-end, la lutte à trois se poursuivra lors de la 26eme journée, avec Dijon – Boulogne-Levallois, Nanterre – Monaco et Pau – ASVEL au programme.