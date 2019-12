Elite (J14) : Cholet verra Disney

BASKET - JEEP ELITE / 14EME JOURNEE

Mercredi 25 septembre 2019

Vendredi 20 décembre 2019

Samedi 21 décembre 2019

Cholet verra Disney ! Le CB, qui avait lutté jusqu’au bout pour son maintien la saison passée, a assuré sa place à la Leaders Cup à deux journées de la fin de la phase aller ce samedi, en dominant Limoges 90-79. Les Choletais ont remporté les quatre quarts-temps lors de cette partie face à un CSP où le choc psychologique du changement d’entraîneur n’a visiblement pas eu lieu. A la mi-temps, Cholet menait 43-35 et a ensuite géré son avance jusqu’à la fin. Limoges est certes revenu à -5 (51-46) à la 34eme, mais les Choletais ont rapidement repris une belle avance.Côté limougeaud, les 16 points de Hugo Invernizzi et de Jerry Boutsiele n’ont pas suffi et le CSP se retrouve 14eme, avec le même nombre de victoires (5) que le premier relégable, Boulazac.- Boulazac : 78-69Strasbourg -: 69-83- Gravelines-Dunkerque : 89-80Roanne -: 79-102Le Portel -: 60-83- Chalon-sur-Saône : 92-86Orléans -: 91-99- Limoges CSP : 90-79Boulogne-Levallois - Dijon