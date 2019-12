Elite (J12) : Le Mans se rebiffe, Roanne renverse Boulazac

Ça va beaucoup mieux pour Le Mans depuis le changement d’entraîneur dimanche dernier ! Après avoir écrasé Boulogne-Levallois mardi à Antarès, le MSB est allé décrocher sa première victoire à l’extérieur de la saison, sur le parquet du Portel. En ouverture de la 12eme journée, les Manceaux l’ont emporté 85-76 dans le Pas-de-Calais et prennent la dixième place du classement de Jeep Elite, alors que Le Portel devient lanterne rouge. Mené de trois points à l’issue du premier quart-temps, Le Mans est revenu à égalité à la mi-temps (35-38), avant de prendre l’ascendant dans le troisième quart, remporté 20-14, et gérer ensuite. Valentin Bigote (16pts) et Terry Tarpey (12pts, 5rbds) ont été déterminants pour le MSB, alors que le double-double de Frank Hassell (19pts, 10rbds) n’a pas suffi aux Nordistes.

A défaut de Carter, Roanne a pu compter sur Reed et Miller

Si Le Portel est désormais dernier, c’est parce que Roanne a gagné ce vendredi ! Battue lors de ses deux derniers matchs, la Chorale s’est vengée sur Boulazac (11eme) en s’imposant 83-68, ce qui lui permet de remonter à la 16eme place. Alors que les joueurs du Périgord menaient de quatre points à la fin du premier quart et de deux à la mi-temps (36-38), Roanne, bien sûr privé de son ailier américain Justin Carter, suspendu dix matchs suite à son coup de poing sur Cheik Mbodj contre Pau la semaine dernière, a passé la vitesse supérieure. Emmené par le duo Marcquise Reed (21pts, 6rbds) – Ian Miller (23pts), le promu a écrasé son adversaire en deuxième mi-temps : 25-17 puis 22-13. En face, aucun joueur n’a dépassé les 13 points (13 pour Patrick Auda et Ryan Pearson).



JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Le Portel - Le Mans : 76-85

Roanne - Boulazac : 83-68



Samedi 7 décembre 2019

20h00 : Orléans - Gravelines-Dunkerque

20h00 : Bourg-en-Bresse - Dijon

20h00 : Limoges - Chalon-sur-Saône

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Monaco

20h00 : Cholet - Châlons-Reims

20h30 : Strasbourg - Nanterre



Dimanche 8 décembre 2019

16h00 : Boulogne-Levallois - ASVEL