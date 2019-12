Elite (J11) : Cholet renoue avec la victoire

BASKET – JEEP ELITE / 11EME JOURNEE

Mardi 29 octobre 2019

Jeudi 28 novembre 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Samedi 30 novembre 2019

Dimanche 1er décembre 2019

Lundi 2 décembre 2019

Il n'y aura pas de troisième défaite de suite pour Cholet. Battu par Dijon et à Chalon lors de deux précédentes journées, le CB est allé gagner sur le parquet de Gravelines-Dunkerque ce lundi en clôture de la 11eme journée de Jeep Elite, sur le score de 79-73. Le tout sans son meilleur marqueur Chris Horton. Pour cela, les Choletais ont dû aller puiser dans leurs retranchements, car après un premier quart-temps équilibré (19-18), ils étaient menés 36-31 à la mi-temps. Le BCM comptait encore deux points d'avance à la 30eme minute (56-54), avant de perdre pied dans le money-time. En effet, à 4'22 de la fin,A partir de là, Gravelines-Dunkerque n'a jamais été en mesure de revenir à moins de cinq points et doit donc s'incliner pour la septième fois cette saison, et la troisième fois de suite. En l'absence de Horton, Diarra a brillé, avec 16 points et 9 rebonds au compteur (17 points pour Erik McCree côté nordiste). Le BCM se retrouve donc neuvième au classement, alors que Cholet (8v-4d) est sixième. Lors de la prochaine journée, Gravelines ira à Orléans et Cholet recevra Chalon.Boulazac -: 97-101Châlons-Reims -: 89-100- Le Mans : 100-74Orléans -: 77-86Roanne -: 97-100Chalon-sur-Saône -: 64-79- Limoges : 93-71- Le Portel : 94-69Gravelines-Dunkerque -: 73-79