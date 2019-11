Elite (J10) : Les Metropolitans se sont fait peur

Dixième victoire en onze matchs pour les Metropolitans ! Boulogne-Levallois a battu Chalon 92-88 en ouverture de la 10eme journée de Jeep Elite (ils ont joué un match de plus que la plupart de leurs adversaires), mais l'écart au score est bien moins important que l'écart au classement : 92-88. Les Franciliens ont en effet été poussés dans leurs retranchements pour battre la lanterne rouge, qui n'a remporté que deux matchs cette saison. A la mi-temps, le score était de 42-41 pour les Metropolitans, qui ont creusé un écart dans le troisième quart (68-59 à la 30eme) avant de se faire quelques frayeurs dans le dernier, perdu 24-29. Ces dernières minutes ont été riches en suspense, Chalon parvenant à égaliser à 75-75 à 5'22 du buzzer grâce à Ronald Roberts, et même à passer devant (76-77) à 4'34 de la fin sur un tir de Jaron Johnson. Menés de trois points (76-79), les Metropolitans ont égalisé à 3'32 de la fin sur un tir longue distance de Rob Gray (79-79) et ont enchaîné avec un 7-0 (86-79), pour finalement s'imposer quelques secondes plus tard. Rob Gray, justement, a été désigné homme du match, avec ses 31 points (5/5 à 3pts) et 8 passes décisives (19pts pour Marcus Thornton côté chalonnais).

Le Portel au bout du suspense

Dans l'autre match du soir, Le Portel a dominé Boulazac sur le score de 87-88 après prolongation, et se donne ainsi un peu d'air au classement (14eme) alors que Boulazac reste dans le ventre mou (10eme). Les Nordistes pensaient peut-être avoir fait une partie du chemin en menant 49-42 à la mi-temps, mais les joueurs de la Dordogne sont revenus petit à petit, égalisant juste avant la fin du troisième quart (60-60) par Alpha Kaba. Le Portel a repris quatre points d'avance (71-67) à 5'59 de la fin, mais Boulazac est encore revenu, Patrick Auda décrochant la prolongation sur un dunk à 30 secondes du buzzer. Mais plombé par les trois tirs à 3 points de Joe Alexander, Boulazac a eu du mal à exister dans cette prolongation, remportée 19-10 par Le Portel. Joe Alexander et D'Angelo Harrison terminent tous les deux avec 19 points, alors que les 24 points de Kyle Gibson n'ont pas suffi aux hommes de Thomas Andrieux.



JEEP ELITE / 10EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Le Portel - Boulazac : 97-88 ap

Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône : 92-88



Samedi 23 novembre 2019

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Gravelines-Dunkerque

20h00 : Limoges - Orléans

20h00 : Cholet - Dijon

20h30 : Le Mans - Strasbourg



Dimanche 24 novembre 2019

16h00 : Monaco - Nanterre



Lundi 25 novembre 2019

20h00 : ASVEL - Châlons-Reims



Mardi 3 décembre 2019

20h00 : Bourg-en-Bresse - Roanne