Elite (J10) : Dijon impose sa loi à Cholet, Strasbourg va mieux

Deux des trois équipes occupant la troisième place de Jeep Elite avec sept victoires au compteur s'affrontaient ce samedi pour le compte de la 10eme journée, et c'est Dijon qui est allé s'imposer 85-72 à Cholet. La JDA a livré une première mi-temps de rêve pour mener 54-24 en rentrant aux vestiaires, avec un improbable 29-8 réussi dans le deuxième quart ! Les Choletais se sont réveillés ensuite, avec notamment un 24-10 dans le dernier quart, mais il était bien trop tard. Les presque homonymes Rasheed Sulaimon (20pts, 5rbds) et Richard Solomon (20pts, 8rbds) ont été les fers de lance de ce festival dijonnais. En face, Jalen Riley (25pts, 6rbds) a fait ce qu'il a pu. Ça va mieux pour la SIG ! Strasbourg (8eme) a enchaîné une quatrième victoire de suite, sur le parquet du Mans (14eme) : 82-90. Après un premier quart dominé par le MSB (22-18), les hommes de Vincent Collet ont accéléré pour mener de six points à la mi-temps (36-42) et finalement s'imposer sans trop trembler. Travis Trice II a été le grand artisan de cette victoire alsacienne, avec 22 points au compteur, alors que les 24 points de Valentin Bigotte et les 23 de Cliff Alexander (+ 8 rebonds) n'ont pas pu éviter une troisième défaite de suite pour Le Mans.

Pau et Limoges s'imposent

Après cinq défaites d'affilée, Pau-Lacq-Orthez (13eme) a enfin retrouvé la lumière, en l'emportant 89-80 face à Gravelines-Dunkerque (9eme). Les Palois, qui menaient de six points après le premier quart et de deux points à la mi-temps, se sont fait rattraper petit à petit par les Nordistes, avant d'accélérer dans les cinq dernières minutes (74-74 à la 35eme) pour s'imposer. Deux Béarnais terminent avec 19 points au compteur : Ronald Moore et Nicolas De Jong. Le meilleur marqueur du BCM, Michael Thompson, a quant à lui inscrit 16 points. Enfin, dans un match du ventre mou, Limoges (11eme) a dominé Orléans (12eme) 99-87 à Beaublanc. Mené à la mi-temps (43-45), le CSP a signé un grand troisième quart-temps (29-20) et a confirmé ensuite, pour s'imposer. Hugo Invernizzi et Nicolas Lang terminent tous les deux avec 20 points, alors que le gros double-double de Miralem Halijovic (27pts, 12rbds) n'a pas suffi au promu.



JEEP ELITE / 10EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Le Portel - Boulazac : 97-88 ap

Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône : 92-88



Samedi 23 novembre 2019

Pau-Lacq-Orthez - Gravelines-Dunkerque : 89-80

Limoges - Orléans : 99-87

Cholet - Dijon : 72-85

Le Mans - Strasbourg : 82-90



Dimanche 24 novembre 2019

16h00 : Monaco - Nanterre



Lundi 25 novembre 2019

20h00 : ASVEL - Châlons-Reims



Mardi 3 décembre 2019

20h00 : Bourg-en-Bresse - Roanne