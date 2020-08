Elite : Hécatombe à Strasbourg

Annoncé le 25 juin dernier comme le nouveau meneur de Strasbourg, Wes Clark ne portera finalement pas les couleurs du club alsacien. L’Américain de 25 ans, qui évoluait la saison passée à Cantu en Italie, a passé sa visite médicale, mais les médecins ne lui ont pas délivré de certificat médical, pour une raison qui n’a pas été dévoilée. Le natif du Michigan ne signera donc pas à Strasbourg, qui doit se mettre en quête d’un nouveau meneur, alors que la saison de Jeep Elite débute dans un mois, avec un déplacement de la SIG au Mans. Pour ne rien arranger, l’ancien club de Vincent Collet a également perdu sur blessure Jaromir Bohacik, victime d’une lésion musculaire du mollet droit et absent deux semaines, mais aussi Léo Cavalière, victime d’une fracture de fatigue du cinquième métatarsien du pied gauche et qui sera absent deux mois. Le club va donc chercher un pigiste médical à l’ancien Palois.

Pas de match contre Gries

En raison de ce sous-effectif, Strasbourg a été contraint d’annuler son match amical contre Gries (Pro B) prévu ce mercredi. « Je suis sincèrement désolé que nous ayons dû prendre la décision d’annuler le match de demain contre Gries. Pour moi cette rencontre est plus qu’un simple match amical, c’est un peu comme une petite fête du basket alsacien. C’est pour cela que je remercie mon collègue Thomas Lotz ainsi que toute l’organisation du club de Gries d’être aussi compréhensif. Notre but est de trouver ensemble une nouvelle date pour cette rencontre et d’être arrangeant pour le club de Gries », a réagi le directeur sportif de la SIG, Nicola Alberani.