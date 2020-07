Elite - Gravelines-Dunkerque : Crevecoeur reste au BCM

Avant-dernier de Jeep Elite avec une victoire de retard sur le premier relégable au moment de l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, Gravelines-Dunkerque sera toujours dans l’élite la saison prochaine puisque la saison 2019-20 a été déclarée blanche, sans champion, sans montées ni descentes. Et lors du coup d’envoi de l’exercice 2020-21 le 26 septembre prochain sur le parquet de Boulogne-Levallois, c’est toujours Serge Crevecoeur qui sera sur le banc. L’entraîneur belge de 48 ans était arrivé en février dernier dans le club nordiste pour mener l’opération maintien.

Déjà sept nouveaux joueurs à Gravelines-Dunkerque

Sous ses ordres, le BCM n’avait disputé que deux matchs : une victoire contre Pau-Lacq-Orthez, son ancien club, et une défaite à Boulogne-Levallois. C’est donc sur le même parquet des Hauts-de-Seine que Crevecoeur repartira de zéro la saison prochaine, en espérant une saison moins compliquée pour le BCM. Il a d’ailleurs signé jusqu’en 2022. Cet été, sept joueurs sont arrivés à Gravelines-Dunkerque : le meneur français Lucas Bourhis (retour de prêt de Blois), l’ailier français Romuald Morency (Antibes), l’ailier français Paul Rigot (Evreux), l’arrière américain Corey David Jr (Afyonkarahisar en Turquie), l’intérieur israélien Itay Segev (Nahariya en Israël), l’intérieur américain Chris Horton (Cholet) et le meneur américain Cameron Wells (Würzburg en Allemagne). Il ne reste plus qu’un ailier-fort à trouver.