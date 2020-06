Elite : Gelabale fidèle à Chalon

Quatorze clubs et 147 sélections pour Gelabale

Alors qu’il a fêté ses 37 ans il y a quelques jours, Mickaël Gelabale ne pense pas encore à la retraite, loin de là. L’ailier (ou ailier fort) international français a en effet prolongé son contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Elan Chalon, le club dont il porte les couleurs depuis l’automne 2017. Cette saison, qui a vu Chalon terminer à la douzième place de Jeep Elite (la saison a été définitivement arrêtée la semaine passée en raison de la pandémie de coronavirus),, soit la deuxième saison statistique en termes de points de sa carrière en France (13,8pts à l’ASVEL en 2010-11). En trois saisons et 88 matchs sous le maillot de Chalon, Mickaël Gelabale est déjà rentré dans le top 10 des meilleurs marqueurs (908 points) et rebondeurs (421) du club.Durant sa carrière, le joueur aux 147 sélections en Bleu a connu quatorze clubs : Cholet, le Real Madrid, Seattle (NBA), Idaho (D-League), Los Angeles (D-League), l’ASVEL, le Khimki Moscou, le Cedevita Zagreb, Valence, Minnesota (NBA), Strasbourg, Limoges, Le Mans et donc Chalon, où il sera resté le plus longtemps, s’il va au bout de son contrat.