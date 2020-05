Elite : Edwin Jackson va quitter définitivement l’ASVEL

Edwin Jackson va rester en Espagne. Si l’on en croit les informations de L’Equipe, l’arrière international français (41 sélections) de 30 ans va rompre son contrat avec l’ASVEL, qui courait jusqu’en 2023, pour signer deux ans (plus une année en option) avec l’Estudiantes Madrid, le club qui l’a accueilli en prêt en février dernier. Arrivé en grande pompe à l’ASVEL, présidé par son ami Tony Parker, l’été dernier, le natif de Pau tournait à 11,9 points, 2,3 rebonds et 2,2 passes en 23 minutes en Jeep Elite et 5,8 points en 20 minutes jusqu’au mois de février.

Jackson chez le dernier de Liga

Mais le 8 février, Edwin Jackson s’était exprimé dans Le Progrès et avait critiqué son entraîneur Zvezdan Mitrovic. Écarté de l’équipe, il avait rebondi à l’Estudiantes Madrid, dont il avait déjà porté le maillot en 2016-17. Une équipe qui était alors dernière de Liga, et qui était toujours dernière au moment de l’interruption de la saison. Le Français avait eu le temps de jouer deux matchs, pour 6 points et 6 passes de moyenne en 32 minutes, et deux défaites à la clé.