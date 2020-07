Elite : Ça bouge à Monaco !

Ça bouge enfin du côté de Monaco ! Longtemps discrète sur le marché des transferts puisqu’elle attendait l’arrivée de son nouvel entraîneur (déjà passé par le club de 2015 à 2018) Zvezdan Mitrovic, officialisée le 2 juillet, la Roca Team s’active ces derniers jours. Après avoir annoncé le départ d’Anthony Clemmons en Bosnie le 2 juillet et la prolongation de Dee Bost le 13, le club de la Principauté a révélé successivement la prolongation du contrat de JJ O’Brien, l’arrivée de Darral Willis et le départ de Yakuba Ouattara. J.J. O’Brien, l’ailier américain de 28 ans, est arrivé l’été dernier et a tourné à 12,2 points et 3,6 rebonds en Jeep Elite, dont il a disputé le All Star Game. Il côtoiera la saison prochaine son compatriote Darral Willis, un intérieur-ailier fort de 24 ans, qui évoluait en 2019-20 à Nizhny Novgorod (Russie) où il tournait à 14,6 points et 6,6 rebonds en VTB League. Non drafté en 2018, le natif du Wisconsin a joué un an à Chypre (où il a réussi le doublé coupe-championnat) avant d’aller en Russie. « Darral est un jeune joueur avec du jump, athlétique, un profil intéressant pour la physionomie de la Jeep Elite. J'ai parlé avec son coach à Nizhny, Zoran Lukic. Darral Willis est un bon garçon, motivé, avec un gros talent offensif et qui possède encore une belle marge de progression. Il sait qu'en venant à Monaco, nous prenons soin de l'évolution individuelle des joueurs autant que de l'expression collective », s’est réjoui le coach Zvezdan Mitrovic.

Ouattara file en Liga

En revanche, l’AS Monaco perd l’un de ses joueurs emblématiques, en la personne de Yakuba Ouattara. L’arrière de 28 ans, arrivé au club en 2015 (même s’il a passé cinq mois aux Etats-Unis, aux Long Island Nets en G-League, n’ayant pas réussi à jouer avec les Brooklyn Nets en NBA), a annoncé son départ : « Il y a cinq ans, j'arrivais sur le Rocher, j'étais loin d'imaginer vivre tant de bons moments tous aussi marquants et inoubliables les uns que les autres. On aura vécu beaucoup de choses tous ensemble. Ce fut cinq belles années remplies d'émotions, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Je tiens à remercier le club, l'intégralité du staff, les supporters et le public de Monaco pour votre confiance et votre soutien. Je ne vous oublierai jamais. Vous êtes dans mon cœur », a écrit sur les réseaux sociaux celui qui tournait cette saison à 11 points et 4,4 rebonds de moyenne en Jeep Elite. Et ce vendredi en début d’après-midi, on a appris la destination de l’international français : il s’agit du Betis Séville, 15eme de la dernière saison de Liga.