Elite - Boulogne-Levallois : Jurij Zdovc succède à Frédéric Fauthoux

Alors que Simone Pianigiani faisait figure de favori pour succéder à Frédéric Fauthoux sur le banc de Boulogne-Levallois, après l’annonce de son départ (vers l’ASVEL ?) lundi dernier, c’est finalement Jurij Zdovc qui sera le nouveau coach des Metropolitans pendant les deux prochaines saisons. Âgé de 53 ans, l’ancien meneur était notamment passé par la France durant sa carrière, à Limoges (1992-93) où il a remporté le championnat et la Coupe d’Europe, et à Paris (1997). Il a également été vice-champion olympique 1988 et champion du monde 1990 avec la Yougoslavie. Devenu coach en 2004, il est passé par la Croatie, la Slovénie, la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, la Russie et la Turquie et a été sélectionneur de Slovénie de 2008 à 2011 et de 2014 à 2016. Il n’a plus coaché depuis son départ du Petrol Olimpija, en Slovénie, l’an dernier.

Boulogne-Levallois quatrième lors de la suspension de la saison

Jurij Zdovc compte à son palmarès de coach un titre de champion de Bosnie 2008, de champion de Slovénie 2009, de champion de Croatie 2018, deux Coupes de Croatie (2004 et 2008), trois Coupes de Slovénie (2009, 2010, 2011) et a été élu coach de l’année en Eurocoupe en 2012, quand il entraînait le Spartak Saint-Petersbourg. Rappelons que Boulogne-Levallois était quatrième de Jeep Elite au moment de la suspension de la saison. Une saison qui reprendra en septembre prochain, ou qui sera définitivement arrêtée, selon la décision de la Ligue qui sera prise courant mai.