Elite – Boulogne-Levallois : Fauthoux va partir

Une semaine après Boris Diaw, une autre figure emblématique de Boulogne-Levallois quitte le club : l’entraîneur Frédéric Fauthoux. Le coach de 47 ans va partir un an avant la fin de son contrat, selon L’Equipe, alors que nul ne sait encore si la saison 2019-20 de Jeep Elite reprendra en septembre ou sera bientôt arrêtée définitivement. Au moment de l’interruption de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, les Metropolitans occupaient la quatrième place du classement (18 victoires – 7 défaites), avec trois victoires de retard sur le trio Monaco-ASVEL-Dijon. Arrivé au club, qui s’appelait encore Paris-Levallois à l’époque, il y a cinq ans en tant qu’adjoint d’Antoine Rigaudeau, le Landais était devenu entraîneur principal en décembre 2015.

Fauthoux vers l'ASVEL ?

Il avait participé au développement du club des Hauts-de-Seine, devenu Levallois Metropolitans en 2016, puis Metropolitans 92 en 2019 suite au rapprochement avec Boulogne-Billancourt, où une nouvelle salle de 5000 places doit être construite d’ici 2024. Mais selon L’Equipe, les liens se sont distendus ces derniers mois entre l’entraîneur et le vice-président Alain Weisz, et le départ du président Boris Diaw n’a fait que le conforter dans sa décision de partir. Selon bebasket, Frédéric Fauthoux pourrait intégrer le staff de l’équipe masculine de l’ASVEL. Un club où sa fille Marine (19 ans) vient tout juste de s’engager.