Elite - Boulazac : Owen Klassen débarque

Boulazac peaufine son recrutement. En effet, ce jeudi matin, le club de basket masculin, pensionnaire de Jeep Elite, a annoncé du nouveau le concernant, au rayon des transferts.Après avoir donc trouvé un accord avec le BDD, le pivot international canadien débarque ainsi dans l'élite du basket masculin français. L'an passé, le joueur évoluait du côté de la Belgique, à Anvers, où il a tourné, en moyenne, à 10,3 points et 6,6 rebonds par match.Il s'agira ainsi d'un deuxième pivot pour la formation tricolore, dans l'optique de la saison 2020-21. L'été dernier, Owen Klassen était de la partie en Chine, avec sa sélection nationale, à l'occasion de la Coupe du Monde. Durant la compétition, le Canadien a marqué 19 points en cinq matchs disputés. De son côté, sa sélection n'avait pas passé le premier tour. Le BDD se réjouit de cette arrivée, par la voix de son entraîneur Thomas Andrieux :A Boulazac, Owen Klassen n'arrivera pas en terrain inconnu, puisqu'il y retrouvera son compatriote et ami Aaron Best.