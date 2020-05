Elite - ASVEL : Mitrovic vers la sortie ?

Alors que la saison 2019-20 de Jeep Elite pourrait reprendre en septembre (on le saura d’ici fin mai) et que la saison d’Euroligue pourrait se terminer dans une même ville au mois de juillet, l’ASVEL semble avoir décidé de changer de coach. Ainsi, Le Progrès annonçait la semaine passée que Frédéric Fauthoux, qui a quitté Boulogne-Levallois, rejoindrait le staff du club champion de France, et ce samedi, c’est l’avocat de Zvezdan Mitrovic, l’entraîneur en place et sous contrat jusqu’en 2021, qui annonce à L'Equipe que son client est convoqué pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

"L'ASVEL doit se positionner"

« Le débauchage de Frédéric Fauthoux est un signe avant-coureur d'une décision interne à l'ASVEL quant au positionnement d'un éventuel coach. Quand on est le coach en place, on se pose un certain nombre de questions. Les informations qui ont couru dans la presse comme quoi il serait proche du Bayern Munich sont rigoureusement fausses. Il n'y a aucun contact direct ou indirect. C'est une fake news, un contre-feu. Il a l'intention d'aller au terme, sauf s'il y a un élément nouveau de la part de la direction de l'ASVEL, auquel cas le club doit se positionner pour dire : notre coach, c'est Frédéric Fauthoux, et trouver un accord avec Mitrovic pour organiser son départ », fait savoir l’avocat au quotidien sportif. Au moment de l’interruption de la saison, l’ASVEL était co-leader de Jeep Elite avec Monaco et Dijon, et quinzième de l’Euroligue, avec un infime espoir de rallier les quarts de finale. La balle est désormais dans les mains de Tony Parker pour décider qui sera le prochain coach du club villeurbannais.