Elite – ASVEL : Lighty jusqu'en 2024 !

Lighty triple champion de France



Le chouchou des supporters de LDLC ASVEL, @OSULighty23, a signé une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires, ce qui le lie au club jusqu’en 2024 ! 😍



👉 https://t.co/Tq3GUjkarS#LDLCASVEL pic.twitter.com/sVbfv5Fqhs

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 4, 2020

S’il va au bout de son contrat, David Lighty aura donc passé neuf saisons à l’ASVEL ! L’ailier américain de 32 ans est comme chez lui à l’Astroballe, et le club présidé par Tony Parker a annoncé ce jeudi qu’il avait prolongé de deux ans son bail, qui courait déjà jusqu’en juin 2022. Le natif de Cleveland portera donc le maillot gris jusqu’en juin 2024 ! «Je n’ai jamais caché mon attachement particulier pour ce joueur et je crois que je ne suis pas le seul au club ! Quand quelqu’un fait l’unanimité dans le vestiaire, sur le terrain, et en coulisses, on fait tout pour le garder ! Je suis très heureux que David ait accepté cette proposition et nous ferons en sorte qu’il termine sa carrière chez nous de la plus belle des manières », s’est réjoui Tony Parker sur le site officiel de son club.Non drafté en NBA en 2011, David Lighty est parti en Italie, à Cantu puis Cremone, avant de découvrir le championnat de France à Nanterre, où il a été l’un des grands artisans du titre en 2013. L’ailier a ensuite rejoint l’ASVEL en 2014, pour deux saisons et un nouveau titre de champion de France, avant de retourner en Italie en 2016-17 à Trente puis Sassari, et revenir à l’ASVEL il y a trois ans, et gagner un troisième titre l'an passé.Avec le recrutement de Paul Lacombe, Moustapha Fall et Norris Cole, et la prolongation du contrat de Guershon Yabusele, l’ASVEL aura encore fière allure la saison prochaine.