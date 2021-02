Coupe de France (H) : ASVEL - Boulogne-Levallois à l'affiche des quarts de finale

La FFBB a procédé ce matin au tirage au sort des quarts de finale de la coup de théâtre, le maire de la commune a annoncé qu'il avait vu l'événement lui passer sous le nez pour la deuxième année de suite, la FFBB ayant finalement souhaité revenir à un schéma classique et annuler un Top 8 pour éviter les risques de contamination au Covid-19 avec des matchs tous disputés sur un seul et même site. Autre souhait de l'instance : que tous ces quarts de finale se déroulent avant le 20 mars, quand Trélazé aurait dû proposer le Top 8 les 20 et 21 mars.