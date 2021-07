Cholet : Kunter pas conservé !

"Le limogeage de Kunter, c'est la goutte d'eau"



@ErmanKunter marquera à tout jamais @CB_officiel à qui il a donné ses plus belles lettres de noblesse. Le sport phare de @choletagglo perd en quelque sorte son âme.Triste fin. Notre plus grande reconnaissance @uccholet49 à ce coach emblématique 🏀🚴🏼‍♀️ https://t.co/Q5F9zufhsy

— Patrice Brault (@PBrault49) July 4, 2021

Erman Kunter n'ira pas au bout de son engagement à Cholet.Ce dimanche,confirme que le club des Mauges aC'est en effet sous la coupe de l'ancien joueur du Besiktas et de Fenrbahçe arrivé à Cholet en 2003 après être passé de l'autre côté de la barrière, pour une première expérience qui en avait appelé une autre deux ans plus tard, toujours à Cholet, que les Choletais avaient damé le pion à tous les concurrents il y a onze ans. Resté deux ans encore après ce premier sacre qui lui avait valu d'être désigné ensuite meilleur entraîneur de l'élite, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Turquie qui avait ensuite continué de faire ses classes comme entraîneur à GalatasarayRevenu un peu comme le messie à Cholet, où il était devenu au fil des années adoré des supporters locaux, Kunter avait vu son image se détériorer ces derniers mois, la faute notamment à une dernière saison très compliquée à tout niveau, même siUn sauvetage sur le fil qui n'a pas pour autant réconcilié les dirigeants du club et leur technicien, invité à se trouver un nouvel employeur. Un petit tremblement de terre que ne digère pas le maire de la ville Gilles Bourdouleix, interrogé dans Le Courrier de l'Ouest. "C'est la goutte d’eau pour un club qui part à la dérive. A titre personnel, je militais pour qu’il occupe un poste dans ce club après sa dernière saison de coach. Pour tout ce qu’il a apporté, c’est un pilier du Cholet Basket." Un pilier sur lequel le club des Mauges, à la surprise générale, ne se reposera plus à la rentrée.