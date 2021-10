Betclic Elite : Strasbourg enchaîne, Dijon retrouve le sourire et enfonce Roanne

Dijon enfonce Roanne

BASKET - BETCLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Vendredi 22 octobre 2021

Samedi 23 octobre 2021

Dimanche 24 octobre 2021

Dans l'un des deux matchs avancés de la 5eme journée de BetClic Elite programmés vendredi soir, la SIG a confirmé son exploit du week-end dernier face à l'AVEL, champion de France, en enchaînant un deuxième succès, sur le parquet de Gravelines-Dunkerque (95-83). Les Alsaciens ont fait la différence dès la première mi-temps, nettement dominée par les joueurs de Lassi Tuovi. Les huitièmes du classement comptaient 19 points d'avance (57-38) au moment de regagner les vestiaires du Sportica. Le BCM, qui avait cartonné dans la semaine en Coupe de France, mais restait sur une défaite en championnat, sur le parquet de Boulogne-Levallois, a tout tenté après la pause pour essayer de signer son troisième succès de rang à domicile après ceux obtenus contre Fos-sur-Mer et Paris. Malheureusement pour les Nordistes, leur belle série s'arrête là. Malgré leurs efforts en seconde période, ils ont en effet échoué à douze longueurs des Strasbourgeois.Dijon, de son côté, a dû patienter jusqu'au dernier quart-temps pour valider définitivement sa victoire contre Roanne et ainsi renouer avec le succès (102-77) après ses deux défaites de suite en déplacement, à Villeurbanne contre l'ASVEL et à Monaco. Avec une seule victoire à son compteur, contre Paris, la Chorale semblait s'être déplacée en victime expiatoire en Bourgogne. Elle a d'ailleurs pris l'eau en première mi-temps (45-30 à la pause). Son sursaut d'orgueil au retour des vestiaires a néanmoins obligé les Dijonnais à batailler jusqu'au bout. Heureusement pour la JDA, les visiteurs se sont effondrés sous la pression adverse dans le dernier quart-temps. Dijon enfonce le dernier (une victoire, quatre défaites désormais) et en profite pour se replacer (9eme) au classement.Gravelines-Dunkerque -: 83-95- Roanne : 102-7717h45 : Orléans - Boulogne-Levallois20h00 : Le Portel - Bourg-en-Bresse20h00 : Limoges - Cholet20h00 : Nanterre - Fos-sur-Mer17h00 : ASVEL - Châlons-Reims17h00 : Paris - Le Mans17h00 : Pau-Lacq-Orthez - Monaco