Betclic Elite : Paris accueillera Monaco à l'AccorArena

December 6, 2021 19:05 Plus de deux ans plus tard, le Paris Basket évoluera de nouveau sur le parquet de l'AccorArena. Le club de la capitale y accueillera Monaco le 20 mars prochain (23eme journée de Betclic Elite). Plus de deux ans plus tard, le Paris Basket évoluera de nouveau sur le parquet de l'AccorArena. Le club