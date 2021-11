Betclic Elite : Les équipes pour le All Star Game sont connues

Fin du suspense ! On connait depuis ce vendredi la liste des vingt joueurs qui disputeront le All Star Game de Betclic Elite le 29 décembre prochain à l'Accor Arena. Les cinq de départ français et étrangers ont été dévoilés, ainsi que les cinq remplaçants de chaque équipe, sachant que le vote du public permettait de sélectionner un joueur français et un joueur étranger. Dans le cinq de départ des joueurs français, on retrouvera Elie Okobo (élu par le public), Axel Julien (deuxième meilleur passeur du championnat), Nicolas Lang (deuxième meilleur marqueur et deuxième à l'évaluation), Ismaël Kamagate (meilleur contreur) et Yannis Morin, alors que le prodige du basket français Victor Wembanyama (18 ans en janvier) prendra place sur le banc des remplaçants, tout comme le futur joueur des Boston Celtics Juhann Begarin.

Les joueurs de Monaco et de l'ASVEL seront-ils là ?

Du côté des étrangers, on notera l'absence du Monégasque Mike James et du meilleur marqueur du championnat Chris Warren (qui participera au concours à 3 points), mais David Holston, deuxième meilleur marqueur et élu par le public, sera dans le cinq de départ, tout comme William Cummings, Nick Johnson, Vince Hunter et TaShawn Thomas (premier à l'évaluation et deuxième meilleur rebondeur). Vincent Collet, entraîneur de Boulogne-Levallois, leader du championnat, coachera les Français, aux côtés de Pierre Tavano, deuxième de Pro B avec Tours, alors que le coach champion de France TJ Parker dirigera les étrangers, en compagnie d'Alain Thinet, leader de Pro B avec St-Chamond. Parmi les joueurs sélectionnés, quatre jouent à Monaco ou à l'ASVEL, et leur présence reste incertaine car la 18eme journée d'Euroligue est prévue les 29 et 30 décembre (Monaco - Maccabi Tel Aviv le 29, ASVEL - Bayern le 30) et les demandes de report sont pour l'instant restées lettre morte...



Equipe France : Elie Okobo (ASVEL), Axel Julien (Bourg-en-Bresse), Nicolas Lang (Limoges), Ismaël Kamagate (Paris), Yannis Morin (Strasbourg)



Remplaçants : Juhann Begarin (Paris), Abdoulaye Loum (Dijon), David Michineau (Boulogne-Levallois), Williams Narace (Le Mans), Yakuba Ouattara (Monaco), Victor Wembanyama (ASVEL)



Coachs : Vincent Collet (Boulogne-Levallois) et Pierre Tavano (Tours, Pro B)



Equipe étrangers : David Holston (Dijon), William Cummings (Boulogne-Levallois), Nick Johnson (Nanterre), Vince Hunter (Boulogne-Levallois), TaShawn Thomas (Le Mans)



Remplaçants : Chris Horton (Nanterre), Chris Jones (ASVEL), Lasan Kromah (Fos-sur-Mer), Youssoupha Ndoye (Orléans), John Roberson (Strasbourg), Brandon Taylor (Gravelines-Dunkerque), Tom Wimbush (Nanterre)



Coachs : TJ Parker (ASVEL) et Alain Thinet (Saint-Chamond, Pro B)



Concours à 3 points

Keith Hornsby (Boulogne-Levallois)

Brandon Jefferson (EB Pau-Lacq-Orthez)

Nicolas Lang (Limoges CSP)

Chris Warren (Nanterre 92)



Concours des meneurs

Hugo Benitez (JL Bourg-en-Bresse)

Justin Bibbins (EB Pau-Lacq-Orthez)

Antoine Eito (Elan Chalon/Saône (PROB))

Loren Jackson (Chorale Roanne)



Crédit photo : LNB