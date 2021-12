Betclic Elite : Le Portel - Strasbourg reporté

Le règlement impose sept joueurs et un coach



⚠️ Suite à un cas de Covid au Portel entraînant la mise à l’isolement d’une partie de l’effectif et le nombre de joueur disponible minimum n’étant pas suffisant, le comité sanitaire a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure. https://t.co/4W6LPQa4GS

— LNB (@LNBofficiel) December 3, 2021



🚨 𝐋𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐒𝐈𝐆 𝐞𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́ 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞 🚨

Suite à plusieurs forfaits côté stelliste (cas de Covid et cas contacts non vaccinés), le match du jour face à la @sigstrasbourg est reporté.



➕ d'infos à venir. pic.twitter.com/ZB7xUVKZng



— ESSM Le Portel (@ESSMbasket) December 3, 2021

BASKET - BETCLIC ELITE / 11EME JOURNEE

Samedi 4 décembre 2021

Dimanche 5 décembre 2021

Reporté

Comme un goût (amer) de déjà-vu. La cinquième vague du Covid-19 sur fond de nouveau variant du virus Omicron frappe à peine la France et le monde que le championnat de France de basket se retrouve déjà impacté. Et à l'instar de ce qu'il s'était passé lors des vagues précédentes de la pandémie, il faut d'ores et déjà s'attendre à ce que le calendrier se retrouve vite chamboulé, au même titre que les rencontres remises sur les différents terrains de sport devraient très vite s'accumuler.En raisons de plusieurs cas de Covid ainsi que de cas contact non-vaccinés du côté du camp nordiste,En tout cas pas ce vendredi soir à 20h30 comme le voulait le calendrier initial."En raison de la présence d’un cas positif à la COVID-19 au sein du groupe de l’ESSM et par conséquent de plusieurs cas contacts dans l’équipe (des joueurs non vaccinés), la rencontre ESSM – SIG Strasbourg est reportée à une date ultérieure", a annoncé ce vendredi midi sur son site officiel le club du Portel, dernier du championnat, alors que les Strasbourgeois, quatrièmes, eux, du classement, se trouvaient déjà sur place et que la date à laquelle sera reprogrammé ce match n'est pas encore connu. L'ESSM rappelle au passage que "le règlement LNB impose la présence de sept joueurs professionnels et un coach afin de pouvoir disputer une rencontre officielle de championnat. Ce qui ne permet pas de jouer la rencontre de ce soir (vendredi soir)." La rencontre aurait dû être retransmise par les caméras de la chaîne Sport en France.17h00 : Monaco - Châlons-Reims19h00 : Fos-sur-Mer - ASVEL20h00 : Bourg-en-Bresse - Paris20h00 : Limoges - Gravelines-Dunkerque20h00 : Nanterre - Roanne15h15 : Orléans - Le Mans15h15 : Pau-Lacq-Orthez - Dijon17h00 : Boulogne-Levallois - CholetLe Portel - Strasbourg