Betclic Elite : Le championnat passera à seize clubs en 2023

Très facile en interview Victor Wembanyama. Une aisance qui rappelle Tony Parker. Sport en France sera diffuseur officiel, mais pas pour autant exclusif. Ainsi, à la chaîne du CNOSF, qui proposera les plus belles affiches de la saison, et aux chaînes de France Télévisions en régions (via les décrochages) pourrait venir se greffer une autre chaîne nationale, cryptée. « On a rencontré toutes les chaines de télévision en France avec un produit différent d’avant, qui leur a plu, mais leur retour ne nous a pas plu sur les droits de diffusion. On ne veut pas retomber dans des niches et que personne ne nous regarde », a avoué Alain Béral, confirmant qu'« il y aura des matchs sur France Télévisions et Sport en France », et que tous les matchs seront gratuits.