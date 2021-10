Betclic Elite : L'ASVEL évite la défaite au buzzer !

Chris "buzzer beater" Jones a frappé !



A peine lancé, ce Championnat de France de basket qu'il convient désormais d'appeler Betclic Elite s'est déjà installé dans de hautes sphères. Au lendemain de la victoire dans la douleur de Monaco face à Roanne,Sur un shoot inimaginable à trois points au buzzer de l'une de leurs recrues de l'intersaison Chris Jones,qui leur pendait au nez sur leur parquet de l'Astroballe à force de jouer avec le jeu face aux Maritimes. Ainsi, après avoir compté jusqu'à onze longueurs d'avance face aux hommes de TJ Parker au plus fort de leur domination, les Nordistes avaient entamé les quinze dernières secondes de jeu avec un point d'avance, Brandon Taylor, l'un des meilleurs joueurs du BCM dimanche (16 points) ayant redonné l'avantage à son équipe sur l'action précédente. Un peu plus tôt, après que l'un des autres renforts villeurbannais de l'été Dylan Osetkowski (15 points) a donné un peu d'air aux Rhodaniens sur son quatrième panier à trois points de la partie (sur sept tentatives), Vafessa Fofana (11 points, 5 rebonds), qui venait de rater l'un de ses deux lancers, avait lui aussi fait mouche de loin et confirmé que Gravelines-Dunkerque pourrait rêver d'exploit d'entrée jusqu'au bout.Sont alors intervenus ces quinze dernières secondes de jeu etIsolé dans le coin gauche, le meneur américain transfuge du Maccabi Tel-Aviv a déclenché son shoot derrière la ligne plus vite encore que ne lui était parvenue la passe d'Okobo. Méconnaissable pendant les trois premiers quart-temps avant de sortir de sa boîte sur deux autres actions juste avant,Tout heureux d'arracher la victoire dans cette partie qui leur a longtemps échappé, ses coéquipiers se sont jetés sur le héros. L'ASVEL ne s'y est pas trompé sur son compte Twitter. Et Chris Jones a déjà été rebaptisé Chris "buzzer beater" Jones. C'est la moindre des choses.Fos-sur-Mer -: 58-88- Orléans : 89-72- Paris : 94-78- Limoges : 88-87- Boulogne-Levallois : 83-65Pau-Lacq-Orthez -: 71-79Roanne -: 75-80Strasbourg -: 73-74- Gravelines-Dunkerque : 83-81