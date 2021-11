Betclic Elite (J9) : Strasbourg engrange

Le beau début de saison de Strasbourg se poursuit ! La SIG a signé sa sixième victoire en neuf matchs de Betclic Elite ce jeudi, au détriment du promu Fos-sur-Mer. Les Alsaciens se sont imposés 80-69 en ouverture de cette 9eme journée, qui se clôturera... dans trois mois avec le match Gravelines-Dunkerque - Monaco. Ce sont pourtant les Provençaux qui ont entamé le match de la meilleure des façons, et ont bouclé le premier quart-temps en menant 16-14. Mais la réaction de la SIG a été immédiate, et violente ! Les Strasbourgeois ont en effet remporté le deuxième quart-temp 20-6, avec quatre paniers à trois points au compteur, et ont regagné les vestiaires avec un avantage de neuf points (34-25).

Mitchell et Roberson portent la SIG

Dans le troisième quart, les hommes de Lassi Tuovi n'ont pas desserré l'étreinte et, alors que Fos était revenu à 39-35, ils ont enchaîné avec un 7-0, pour finalement conclure le quart sur le score de 57-51. Le promu est encore parvenu à revenir à -4 dans le dernier quart, mais Strasbourg a repris sa marche en avant pour l'emporter de onze points sans trembler. Auteur de 18 points et 7 rebonds, Matt Mitchell est le MVP de cette rencontre, mais John Roberson n'a pas été en reste, avec ses cinq paniers à trois points réussis (sur les 14 de son équipe). Du côté de Fos, les 22 points de Zachery Peacock et de Lasan Kromah n'auront pas suffi, et c'est donc une cinquième défaite en quatre matchs. Au classement, Strasbourg est quatrième avant d'aller au Portel après la fenêtre internationale, alors que Fos est onzième avant de recevoir l'ASVEL.



BETCLIC ELITE / 9EME JOURNEE

Jeudi 18 novembre 2021

Strasbourg - Fos-sur-Mer : 80-69



Vendredi 19 novembre 2021

20h00 : Roanne - Le Portel

20h00 : Châlons-Reims - Limoges



Samedi 20 novembre 2021

20h00 : Dijon - Orléans

20h00 : Le Mans - Bourg-en-Bresse

20h30 : Cholet - Nanterre



Dimanche 21 novembre 2021

17h00 : ASVEL - Boulogne-Levallois

17h00 : Paris - Pau-Lacq-Orthez



Samedi 19 février 2022

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Monaco