Betclic Elite (J8) : Encore une victoire pour Boulogne-Levallois, pas pour Paris

Boulogne-Levallois continue sur sa lancée. Leader de Betclic Elite, les joueurs de Vincent Collet se sont assurés de conserver la première place au sortir de la 8eme journée en s’imposant à domicile face à Limoges. Une rencontre que les coéquipiers de Will Cummings (14 points) ont su prendre par le bon bout, avec une avance qui a dépassé les dix points dans le premier quart-temps. Toutefois, les Metropolitans ont connu un coup de mou en fin de deuxième quart-temps, ce qui a permis à Limoges de passer de treize à seulement deux points de retard à la pause. Au retour sur le parquet, les coéquipiers de Grismay Paumier (15 points, 11 rebonds) ont su revenir à hauteur avant de caler et de voir l’écart repartir à la hausse. Inconstants, les Franciliens ont alors vu le CSP à nouveau revenir mais dix minutes mieux contrôlées permettent à Boulogne-Levallois de s’imposer de six points (80-74) pour leur septième victoire de suite. La victoire, Dijon y a goûté de nouveau à l’occasion de la réception de Châlons-Reims. Après deux défaites de suite, la JDA s’est imposée de cinq points sur son parquet (94-89) et rééquilibre son bilant. Châlons-Reims, pour sa part, chute pour la quatrième fois de suite et s’enfonce au classement.

Paris n’a pas confirmé

Après son exploit du week-end dernier face à l’ASVEL, Paris avait le plus dur à faire : prouver que ce n’était pas qu’un feu de paille. Mais, pour les coéquipiers d’Ismael Kamagate (12 points, 10 rebonds), le déplacement à Fos-sur-Mer dans un duel de promus n’a pas été l’occasion de confirmer leur victoire sur les champions de France en titre. L’entame de match a été accrochée mais ce sont bien les Provençaux qui ont viré en tête au terme des dix premières minutes. Chacune des deux équipes a pu s’installer en tête au score dans le deuxième quart-temps mais, grâce à un 5-0, les Parisiens ont su recoller pour retrouver leur vestiaire avec un score de parité. Un 8-0 au retour sur le parquet leur a permis de faire la course en tête tout au long du troisième quart-temps. Mais les coéquipiers de Lasan Kromah (19 points) ont su faire la différence en fin de match pour un succès de cinq longueurs (65-60) qui leur permet de rester au contact de Dijon quand le club de la Capitale reste dans la zone rouge. Ils y sont accompagnés par Le Portel. Lors de la réception de Pau-Lacq-Orthez, l’ESSM a su tenir tête à son adversaire jusqu’à l’emmener en prolongation. Mais ces cinq minutes supplémentaires ont permis à l’Elan Béarnais de s’imposer (89-93 ap) pour la deuxième fois de suite.



BASKET - BETCLIC ELITE / 8EME JOURNEE

Vendredi 12 novembre 2021

Fos-sur-Mer - Paris : 65-60

Le Portel - Pau-Lacq-Orthez : 89-93 (ap)

Dijon - Châlons-Reims : 94-89

Boulogne-Levallois - Limoges : 80-74



Samedi 13 novembre 2021

20h00 : Le Mans - Strasbourg

20h00 : Nanterre - Gravelines-Dunkerque



Dimanche 14 novembre 2021

17h00 : Monaco - Cholet

17h00 : ASVEL - Bourg-en-Bresse

17h00 : Roanne - Orléans