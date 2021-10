Betclic Elite (J6) : Cinq à la suite pour Boulogne-Levallois, Fos-sur-Mer et Roanne s'imposent également

Boulogne-Levallois ne laisse rien à personne ! Les hommes de Vincent Collet ont profité de la réception de Dijon en ouverture de la 6eme journée de Betclic Elite pour signer leur cinquième succès de rang et conforter leur place dans le peloton de tête du championnat. Il a toutefois fallu attendre le deuxième quart-temps pour voir les Metropolitans s’échapper au score avec un 18-0 pour inverser la tendance. Les coéquipiers de Sek Henry (13 points) ont tenté de s’accrocher mais Boulogne-Levallois avait le contrôle des opérations. Avec un Jordan McRae en forme (22 points), les joueurs des Hauts-de-Seine ont jugulé les assauts de la JDA pour s’imposer de treize longueurs (87-74) et pourront attendre sereinement les matchs de l’ASVEL face à Orléans et de Monaco contre Paris ce dimanche.

Roanne et Fos-sur-Mer retrouvent le sourire

Cette ouverture de la 6eme journée a également permis à Fos-sur-Mer d’équilibrer son bilan aux dépens du Portel dans un match accroché. Alors que les Nordistes ont fait la course en tête dans le premier quart-temps, les Provençaux ont réagi autour de la mi-temps mais les coéquipiers de Lasan Kromah (24 points) ne se sont jamais mis à l’abri. L’ESSM, portée par David Skara (14 points) a longtemps cru tenir la victoire mais Fos-sur-Mer a eu le dernier mot dans les derniers instants pour un succès de deux longueurs (78-76). Roanne, pour sa part, a mis fin à une série de deux revers consécutifs en s’imposant face à Cholet. La Chorale, emmenée par Boubacar Touré (23 points, 15 rebonds) a pris les commandes d’entrée et n’a jamais réellement tremblé durant les 40 minutes. Darrin Govens (21 points, 5 rebonds et le CB ont eu beau revenir à moins de dix points à l’entame du dernier quart-temps, la différence entre les deux équipes était trop importante. Roanne s’impose de 24 points (105-81) et retrouve des couleurs.



BASKET - BETCLIC ELITE / 6EME JOURNEE

Vendredi 29 octobre 2021

Fos-sur-Mer - Le Portel : 78-76

Roanne - Cholet : 105-81

Boulogne-Levallois - Dijon : 87-74



Samedi 30 octobre 2021

20h00 : Le Mans - Limoges

20h00 : Nanterre - Châlons-Reims

20h00 : Strasbourg - Pau-Lacq-Orthez

20h30 : Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque



Dimanche 31 octobre 2021

17h00 : Monaco - Paris

19h00 : ASVEL - Orléans