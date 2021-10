Betclic Elite (J5) : Vainqueur à Orléans, Boulogne-Levallois passe provisoirement en tête

Boulogne-Levallois peut profiter de la première place. Avant le choc entre Pau-Lacq-Orthez et Monaco ainsi que le match de l’ASVEL ce dimanche, les Franciliens ont profité de leur succès à Orléans pour s’installer en tête de la Betclic Elite. Pourtant, les Orléanais ont réalisé un premier quart-temps quasiment parfait. Les coéquipiers de Chris Warren (23 points) et Kyvon Davenport (23 points, 11 rebonds) ont compté jusqu’à 19 points d’avance mais les Metropolitans ont répondu dès le deuxième quart-temps pour atteindre la pause avec trois longueurs d’avance. Grâce notamment à David Michineau (18 points), Boulogne-Levallois a fait la course en tête dans le troisième quart-temps mais les Orléanais sont revenus petit-à-petit avant de craquer dans ls dix dernières minutes. Les Franciliens s’imposent de six points (84-90) et signent un quatrième succès de suite. Autre équipe francilienne, Nanterre n’a pas connu la même réussite. Face à Fos-sur-Mer, les coéquipiers de Tom Wimbush (19 points, 7 rebonds) ont été menés de bout en bout mais n’ont pris un véritable éclat que dans le troisième quart-temps. L’écart a alors flirté avec les 20 points. Menés de 19 longueurs en fin de match, Nanterre a pu signer un 13-0 mais les coéquipiers de Lasan Kromah (20 points) ont tenu bon pour s’imposer de onze longueurs (74-85).

Le Portel et Cholet sur la même longueur d’onde

Après avoir chuté contre cette équipe de Nanterre, Bourg-en-Bresse n’a pas récupéré de ses efforts en Eurocoupe. Les Burgiens ont concédé leur deuxième défaite de suite en championnat sur le parquet du Portel. Après un premier quart-temps durant lequel les deux équipes ont rivalisé, les Portelois se sont détachés pour compter jusqu’à onze points d’avance. Un ascendant confirmé par les coéquipiers de Charles-Noé Abouo (17 points, 8 rebonds) au retour sur le parquet mais la JL Bourg a résisté mais les dix dernières minutes ont été de trop pour les coéquipiers d’Eric Mika (12 points). Le Portel s’impose au final de 17 points (71-54) et met fin à une série de trois défaites de suite. Cholet a fait de même lors de son déplacement à Limoges. Un succès qui s’est dessiné dès le premier quart-temps conclu avec une marge de treize points pour Darrin Govens (17 points, 8 passes) et ses coéquipiers. L’écart s’est rapproché des 30 points avant la mi-temps mais le CSP a réagi après la pause, revenant à seulement onze points avec dix minutes encore à jouer. Mais le mal était déjà fait pour Nicolas Lang (18 points) et consorts. Cholet s’impose de douze longueurs (79-91) et retrouve le sourire



BASKET - BETCLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Vendredi 22 octobre 2021

Gravelines-Dunkerque - Strasbourg : 83-95

Dijon - Roanne : 102-77



Samedi 23 octobre 2021

Orléans - Boulogne-Levallois : 84-90

Le Portel - Bourg-en-Bresse : 71-54

Limoges - Cholet : 79-91

Nanterre - Fos-sur-Mer : 74-85



Dimanche 24 octobre 2021

17h00 : ASVEL - Châlons-Reims

17h00 : Paris - Le Mans

17h00 : Pau-Lacq-Orthez - Monaco