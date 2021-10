Betclic Elite (J4) : Les Metropolitans enchaînent

La lourde défaite en ouverture de saison sur le parquet du Mans ne semble plus être qu'un mauvais souvenir pour Boulogne-Levallois, qui a enchaîné une troisième victoire de suite en Betlic Elite ce vendredi, contre Gravelines-Dunkerque. Les Metropolitans, quatrièmes du classement, ont gagné 72-65 contre le BCM, neuvième. Après un premier quart-temps plutôt équilibré (20-16), les hommes de Vincent Collet ont compté jusqu'à dix points d'avance dans le deuxième et onze dans le troisième, avant que les Nordistes ne se réveillent et signent un 17-5 pour passer devant (48-49) ! Mais les Franciliens ne se sont pas affolés et ont repris les commandes dès l'entame du dernier quart (55-53) pour ne plus jamais les lâcher, creusant même l'écart au fil des minutes. Miralem Halilovic termine meilleur marqueur des Metropolitans, avec 16 points, alors que Brandon Taylor (19pts) a porté le BCM, en vain.

Champagne pour Chalons-Reims !

Chalons-Reims poursuit son très bon début de saison ! Les Champenois, troisièmes, ont décroché leur troisième victoire en quatre matchs, contre Le Portel (1 victoire - 3 défaites), seizième. Et quelle victoire ! Ils l'ont emporté 106-73 au terme d'un match à sens unique où ils ont gagné tous les quarts-temps et menaient déjà 51-38 à la mi-temps. Les Nordistes ne sont jamais parvenus à revenir, et ont même craqué encore un peu plus dans le dernier quart, en le perdant 24-12. Le duo Donte Graham (24pts, 8rbds) - Mike Henry (20pts, 6pds) a régalé les Champenois, alors qu'en face, Mas Sheldon (23pts) était bien seul.

Limoges et Fos déroulent

Ca va mieux pour Limoges, qui signe une deuxième victoire de suite après avoir perdu ses deux premiers matchs de la saison. Le CSP, huitième, est allé s'imposer largement à Roanne (1 victoire - 3 défaites), quinzième, sur le score de 70-93. Les Limougeauds ont entamé la rencontre par un 30-18 et ont su gérer leur avance jusqu'au bout, même si la Chorale a fait tout ce qu'elle a pu pour revenir (36-49, mt). Nicolas Lang a été le MVP de ce match, avec 27 points à 6 sur 8 à 3 points, alors qu'aucun Roannais n'a dépassé les 14 points (Ronald March). L'autre large victoire de la soirée est venue du promu Fos-sur-Mer (11eme), qui a donné la leçon à Orléans (14eme) et signe ainsi sa première victoire de la saison (83-52). Si le premier quart a été serré (16-16), les Provençaux ont pris le large avant la mi-temps (42-30, mt) et dans le dernier quart (26-10) pour s'imposer très facilement, dans le sillage d'un Kevin McClain à 19 points (18pts pour Chris Warren côté orléanais).



BETLIC ELITE / 4EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Chalons-Reims - Le Portel : 106-73

Fos-sur-Mer - Orléans : 83-52

Roanne - Limoges : 70-93

Boulogne-Levallois - Gravelines-Dunkerque : 72-65



Samedi 16 octobre 2021

20h00 : Bourg-en-Bresse - Nanterre

20h00 : Cholet - Paris

20h30 : Le Mans - Pau-Lacq-Orthez



Dimanche 17 octobre 2021

17h00 : Strasbourg - ASVEL

17h00 : Monaco - Dijon