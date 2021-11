Betclic Elite (J2) : Vainqueur d'Orléans, Strasbourg poursuit sa série

Strasbourg poursuit sa belle série. Après avoir lancé la saison de Betclic Elite par deux revers, les joueurs de Lassi Tuovi ont trouvé la recette de la victoire et l’ont une nouvelle fois utilisé lors de la réception d’Orléans. Un match en retard de la 2eme journée que la SIG a parfaitement entamé avec un 13-3 inaugural pour les coéquipiers de John Roberson (17 points). Mais les Orléanais, mal en point au classement, se devaient de revenir dans la rencontre, se rapprochant tout d’abord à deux longueurs avant de revenir à quatre points en toute fin de premier quart-temps. Sur leur lancée, les joueurs de l’OLB ont fait douter les Strasbourgeois en repassant devant avec jusqu’à six points d’avance. Toutefois, cet avantage n’a pas tenu face à une fin de première mi-temps intense des Alsaciens. Ces derniers ont pu retrouver leur vestiaire avec une avance de deux petites longueurs.

Strasbourg s’est irrémédiablement détaché

Le message passé par Lassi Tuovi à la mi-temps est visiblement bien passé car le match a changé d’allure au retour sur le parquet du Rhenus. En effet, les coéquipiers de DeAndre Lansdowne (17 points) ont démarré la deuxième mi-temps avec un 14-1 pour atteindre les quinze longueurs d’avance. Un écart qui a alors fluctué mais sans jamais redescendre sous la barre des dix points. Il n’y a que dans les derniers instants de la rencontre qu’Orléans a pu se rapprocher à neuf longueurs avant de prendre un dernier éclat dans cette rencontre. La SIG signe un quatrième succès consécutif en championnat avec quinze points d’avance (90-75). Une victoire qui permet au club alsacien de pointer au quatrième rang du classement derrière le trio de tête composé de Boulogne-Levallois, l’ASVEL et Monaco. Pour Orléans, la situation se dégrade car ce quatrième revers de suite envoie le club du Loiret à la dernière place avec un bilan similaire à celui du promu Paris.



BASKET - BETCLIC ELITE / 2EME JOURNEE

Mardi 5 octobre 2021

Châlons-Reims - Roanne : 105-84

Cholet - Pau-Lacq-Orthez : 77-80

Le Mans - Nanterre : 86-75

Le Portel - ASVEL : 69-94

Boulogne-Levallois - Monaco : 108-81



Mercredi 6 octobre 2021

Gravelines-Dunkerque - Paris : 90-82

Limoges - Bourg-en-Bresse : 54-59



Mardi 26 octobre 2021

Dijon - Fos-sur-Mer : 72-84



Mardi 2 novembre 2021

Strasbourg - Orléans : 90-75