Betclic Elite (J2) : Première pour Gravelines-Dunkerque, Bourg-en-Bresse à nouveau victorieux

Bourg-en-Bresse rejoint Châlons-Reims, Le Mans et l’ASVEL. A l’occasion de son déplacement à Limoges, la JL Bourg a signé son deuxième succès en autant de rencontres cette saison en Betclic Elite. Si les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant le premier quart-temps, le CSP a su prendre l’avantage avec une fin de deuxième période plus réussie. Les coéquipiers de Nicolas Lang (14 points) ont viré en tête à la pause avec un avantage de cinq petites longueurs. Mais, au retour sur le parquet de Beaublanc, la donne a changé. Les joueurs de Bourg-en-Bresse ont changé de braquet avec un défense quasiment imperméable avec cinq points concédés en dix minutes. Avec notamment Rasheed Sulaimon (18 points), l’attaque burgienne a fait des merveilles pour compter onze longueurs d’avance à dix minutes du terme de la rencontre. Les Limougeauds ont su réagir dans le dernier quart-temps, revenant à deux longueurs grâce à un 10-0 avant d’égaliser dans les dernières minutes. Bourg-en-Bresse a fini sur un 5-0 pour s’imposer (54-59) et rester invaincu cette saison. Limoges, de son côté, est désormais à deux défaites en deux matchs.

Gravelines-Dunkerque retrouve le sourire

Cette première victoire, Gravelines-Dunkerque la tient ! Battu in extremis par l’ASVEL lors de la première journée, le BCM a pris le meilleur sur le promu Paris. Sur leur parquet de Sportica, les Nordistes ont totalement manqué leur entame de match pour se retrouver menés de onze longueurs en fin de premier quart-temps. Les coéquipiers de Marcquise Reed (21 points, 7 rebonds, 6 passes) et John Jenkins (21 points) ont alors relancé le match avec un 11-0 pour terminer le premier quart-temps à hauteur. Si les deux équipes ont vécu un chassé-croisé dans les dix minutes suivantes, c’est le BCM qui a fait la différence pour retrouver son vestiaire avec huit longueurs d’avance. Une domination qui ne s’est pas démentie au retour sur le parquet, avec l’écart qui a atteint quatorze longueurs. Les Parisiens, emmenés par Ryan Boatright (19 points, 5 passes) ont cru pouvoir se relancer en revenant à seulement deux longueurs mais le BCM a contrôlé après avoir éteint l’incendie. Gravelines-Dunkerque s’impose au final de huit points (90-82).



BASKET - BETCLIC ELITE / 2EME JOURNEE

Mardi 5 octobre 2021

Châlons-Reims - Roanne : 105-84

Cholet - Pau-Lacq-Orthez : 77-80

Le Mans - Nanterre : 86-75

Le Portel - ASVEL : 69-94

Boulogne-Levallois - Monaco : 108-81



Mercredi 6 octobre 2021

Gravelines-Dunkerque - Paris : 90-82

Limoges - Bourg-en-Bresse : 54-59



Mardi 26 octobre 2021

20h30 : Dijon - Fos-sur-Mer



Mardi 2 novembre 2021

20h00 : Strasbourg - Orléans