Betclic Elite (J13) : Monaco prend sa revanche

Un suspense insoutenable dans les dernières minutes

Motiejunas au sommet

BETCLIC ELITE / 13EME JOURNEE

Mardi 7 décembre 2021

Jeudi 23 décembre 2021

Onze jours après l’incroyable victoire au buzzer de l’ASVEL sur le parquet de Monaco en Euroligue, les deux équipes françaises se retrouvaient ce mardi en match avancé de la 13eme journée de Betclic Elite, toujours à Gaston-Médecin. Et on a bien failli revivre le même scénario !Mais cette fois, les Monégasques ont très bien défendu, et même si Elie Okobo, impeccable jusque-là (13pts, 8pds), a pu prendre un tir, mais il était trop court, et la Roca Team s’offre donc sa huitième victoire de la saison.Grâce notamment au duo Paris Lee - Donatas Motiejunas, c’est Monaco qui a le mieux entamé la partie (12-5, 4eme), mais l’ASVEL a rapidement fait son retard, et menait même 19-20 à la fin du premier quart. La Roca Team n’a pas tremblé bien longtemps et a vite repris les commandes pour compter jusqu’à 13 points d’avance à la 16eme minute, et finalement cinq au moment de rentrer aux vestiaires (46-41). Les Monégasques, portés par Rob Gray, ont mené tout au long du troisième quart, faisant encore grimper l’écart jusqu’à +9 (52-46), et même +10 au début du dernier quart (71-61).Le suspense a été insoutenable, les deux équipes passant devant tour à tour, jusqu’à 84-82 pour Monaco. Mais l’ASVEL n’a pas réussi un deuxième buzzer-beater de suite.La Roca Team pourra dire un grand merci à Donatas Motiejunas, auteur d’un énorme match avec 28 points (8 sur 12 aux tirs) et 9 rebonds, bien aidé par Rob Gray (13pts).Mais c’est une quatrième défaite cette saison pour l’ASVEL en Betclic Elite, et une quatrième place au classement. Les deux équipes vont désormais se replonger dans l’Euroligue, avec un déplacement à Vitoria jeudi pour l'ASVEL tandis que Monaco recevra Milan vendredi.- ASVEL : 84-82Roanne - Le MansLimoges - Fos-sur-MerNanterre - Le PortelOrléans - ParisChalons-Reims - CholetBoulogne-Levallois - Bourg-en-BresseDijon - StrasbourgGravelines-Dunkerque - Pau-Lacq-Orthez