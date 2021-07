ASVEL : Okobo revient en France

❗ Effectif 2021-2022 👉 Elie OKOBO rejoint LDLC ASVEL !

Le meneur de jeu International (23 ans, 1m91) a choisi LDLC ASVEL pour faire son retour en France et sera l’un des cadres de l’effectif villeurbannais à la rentrée.

Plus de 100 matchs NBA pour Okobo

Un international français de plus à l’ASVEL ! Trois ans après son départ, Elie Okobo revient dans le championnat de France, en signant pour la saison prochaine avec les champions en titre. Le meneur de 23 ans, qui n’a pas réussi à trouver de nouvelle équipe NBA depuis son départ de Phoenix en novembre dernier, a décidé de rentrer au pays. «», s’est réjoui Tony Parker, le président de l’ASVEL.Après avoir passé une saison en Nationale 1 à Bordeaux, sa ville natale, en 2013-14, Elie Okobo a joué quatre ans à Pau, où il a découvert la Jeep Elite, et notamment écrit l’histoire un soir de mai 2018 en marquant 44 points en quarts de finale contre Monaco, soit le deuxième meilleur total de l’histoire des play-offs. Le mois suivant, il a été choisi en 31eme position par Phoenix à la draft NBA. Au sein d’une équipe bien éloignée de celle qui est en train de mener 2-0 en Finales contre Milwaukee (même si Booker, Ayton ou Bridges étaient déjà là), le Français n’a pas vraiment réussi à saisir sa chance, avec 5,7 points et 2,4 passes de moyenne la première saison (53 matchs dont 16 comme titulaire) et 4 points et 2,1 passes de moyenne la deuxième (55 matchs contre 3 comme titulaire). Son record en NBA restera de 19 points, inscrits en novembre 2018 contre les Clippers.Okobo a alors signé un contrat avec les Brooklyn Nets pour participer à leur camp d’entraînement, mais il n’a pas été conservé, et il s’est contenté de matchs de G-League avec les Long Island Nets (8,9pts, 5,1pds et 3,4rbds de moyenne en 14 matchs). Déjà sélectionné à huit reprises en équipe de France (la dernière en août 2019) mais jamais pour des grandes compétitions, Elie Okobo espère reprendre le fil de sa carrière du côté de l’ASVEL, où il va faire ses grands débuts en Euroligue.