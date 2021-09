ASVEL : Lacombe à l'arrêt

❗ Info effectif | Six semaines d’absence pour Paul LACOMBE



Blessé lors du deuxième match de préparation de l’Ain Star Game, l’arrière villeurbannais sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines environ.

Coup dur pour l’ASVEL avant même que la saison 2021-22 ne commence. Le club champion de France sera privé de Paul Lacombe pendant les six prochaines semaines. «Opéré avec succès dans la foulée, l’arrière villeurbannais sera éloigné des terrains pour une durée de six semaines environ. Pour rappel, le premier match officiel de la saison est programmé au vendredi 1er octobre avec la réception du Zalgiris Kaunas en ouverture de l’EuroLeague », écrit le club du président Tony Parker dans un communiqué.L’arrière de 31 ans, enfin sacré champion de France la saison passée, après six finales perdues avec Strasbourg (2014-2017) puis Monaco (2018-2019), tournait en 2020-21 en Jeep Elite à 5,7 points et 3,1 rebonds de moyenne en 17 minutes, et à 4,1 points et 3,4 rebonds en 21 minutes en Euroligue.et les cinq premiers matchs d’Euroligue (contre Kaunas, à Berlin, contre Efes Istanbul, contre le Maccabi Tel-Aviv et à Milan). Le natif de Vénissieux n’a finalement disputé qu’un seul match de préparation cet été avec l’ASVEL, inscrivant 5 points lors d’une défaite 77-55 contre Dijon. Mais avec des joueurs comme Elie Okobo, Antoine Diot ou Chris Jones, l’actuel meilleur club français a largement les moyens de le remplacer sur le parquet pour ne pas que cette absence soit trop préjudiciable et plombe le début de saison des Lyonnais.