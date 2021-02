ASVEL : Kahudi absent quatre semaines

TJ Parker : « C'est l'histoire de notre saison »

Mauvaise nouvelle pour l'ASVEL. Alors que notre unique représentant à l'heure actuelle en Euroligue semble avoir enfin décidé de redresser la barre dans la compétition, il a appris jeudi qu'il(34 ans, 1,96 m). Touché aux côtes dans les dernières minutes de la rencontre lors de la dernière victoire en date des Villeurbannais dans la Coupe d'Europe-reine, vendredi dernier contre l'Etoile Rouge de Belgrade (81-78) sur le parquet des Serbes,, a fait savoir son club ce jeudi. « L'Homme », comme il est surnommé, manquera pour commencer le prochain rendez-vous des protégés de Tony Parker en Euroligue, vendredi soir (20h45) contre Milan à l'Astroballe lors de la 24eme journée. L'ASVEL, qui a remporté ses trois dernières sorties sur la scène européenne, pourrait à cette occasion réussir la passe de quatre succès consécutifs en Euroligue. Ce qui n'est encore jamais arrivé depuis qu'il a retrouvé l'épreuve au club cher également désormais au président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas.Sans Kahudi, l'entraîneur TJ Parker sait que la tâche s'annonce des plus compliquées, d'autant quePourtant, TJ Parker compte sur ses hommes pour faire oublier ces coups durs à répétition, comme ils ont déjà su le faire ces dernières semaines. « C'est l'histoire de notre saison. On réalise un parcours plus que correct malgré des pépins physiques qui se succèdent (...) Et on va aussi devoir faire sans Derrick Walton, toujours touché à l'adducteur. Mais il n'est pas question de chercher des excuses. On a trouvé un vrai rythme avec cette équipe qui n'avait pas beaucoup d'expérience en Euroligue. Il faudra être costauds. On sera prêts. »