ASVEL : Jean-Charles à l'Olympiakos ?

L'Euroligue et pas de championnat pour Jean-Charles

Livio Jean-Charles a découvert l’Euroligue en 2019-20 sous le maillot gris de l’ASVEL, mais c’est sous le maillot rouge et blanc de l’Olympiakos Le Pirée que l’ailier (ou ailier fort) international français de 26 ans va disputer sa deuxième saison dans la plus prestigieuse compétition européenne. Selon le site spécialisé Eurohoops, le Guyanais va s’engager pour les deux prochaines saisons avec le géant grec.C’est donc une nouvelle aventure qui devrait débuter pour le joueur aux quatre sélections en équipe de France, qui a fait toute sa carrière en France à l’ASVEL, mais qui avait été drafté en 28eme position par les San Antonio Spurs en 2013, mais n’a jamais porté le maillot de la franchise texane, et qui avait également passé quatre mois à Malaga en 2018.Cette saison, Jean-Charles a tourné à 9,1 points et 3,7 rebonds de moyenne en 27 matchs d’Euroligue (où l’ASVEL était 15eme avant l’arrêt définitif de la saison) et à 11,6 points et 4,6 rebonds de moyenne en 24 matchs de Jeep Elite (où l’ASVEL était co-leader avant l’arrêt définitif de la saison)., alors qu’une équipe bis disputait le championnat grec de deuxième division (et a fini sixième, sans remonter), après avoir refusé de jouer les play-offs 2019 contre le Panathinaikos, estimant que les arbitres étaient partiaux. Livio Jean-Charles ne jouera donc que l'Euroligue.