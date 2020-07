ASVEL : Jean-Charles à l’Olympiakos

À un an du terme de son contrat avec LDLC ASVEL, @Jclifio a décidé d’activer sa clause de départ pour rejoindre le prestigieux club grec de l’@olympiacosbc !#LDLCASVEL #GameON https://t.co/wmvaK1SWF7 pic.twitter.com/cOgkBDXNpF

Comme pressenti, Livio Jean-Charles va quitter l’ASVEL pour s’engager avec l’Olympiakos. "À un an du terme de son contrat Livio Jean-Charles a décidé d’activer sa clause de départ pour rejoindre le prestigieux club grec", a confirmé le club rhodanien mercredi dans un communiqué.avec l’équipe du Pirée, qui a remporté l’Euroligue à trois reprises (1997, 2012 et 2013) mais n’a pas disputé le dernier championnat grec de première division en raison d’un conflit avec la Ligue.puisque son équipe réserve, alignée en championnat, n’a pas réussi à assurer la montée.Mais Jean-Charles pourra se rattraper en Euroligue, une compétition où il tournait à 9,1 points et 3,7 rebonds de moyenne en 2019-2020. Sorti du Centre fédéral en 2011, le natif de Cayenne a ensuite rejoint Villeurbanne, où il a fait ses classes et été, avant d’être drafté par San Antonio, en 28position de la draft 2013., malgré plusieurs participations à la Summer League et des expériences avec les Spurs d’Austin, l’équipe affiliée de la franchise texane en G League. Après un crochet en Espagne, à Malaga, il était revenu à l’ASVEL à l’été 2018, remportant l’an dernier son deuxième titre de champion de France. Son départ, même s’il était attendu, constitue en tout cas un vrai coup dur pour le club entraîné par Tony Parker.