Asvel: Ajinça bientôt sanctionné ?

Peu utilisé depuis son retour en Jeep Elite en début d'année (11,2 minutes de moyenne, pour 6 points et 3,2 rebonds par match), Alexis Ajinça a eu une altercation avec son coach à l'Asvel, Zvezdan Mitrovic.

Se pose maintenant la question de son avenir au sein du club rhodanien. "Sans entrer dans les détails, c'est contraire à ce qu'on attend, dans le comportement, de nos joueurs à l'Asvel, a confié à L'Equipe Gaëtan Muller, le président délégué du club. Et très clairement, oui, on déplore ce genre d'attitude. On a déjà échangé à ce sujet avec Tony (Parker, le propriétaire du club), on réfléchit sur les suites à donner. Oui, il peut être sanctionné. Mais on va d'abord recevoir Alexis la semaine prochaine, entre mardi et jeudi."