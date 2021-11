All-Star Game LNB : Monégasques et Villeurbannais privés de la fête ?

Le All-Star Game français aura-t-il une affiche aussi belle qu’attendu ? La question a le mérite de se poser car la Ligue Nationale de basketball (LNB) pourrit être contrainte de composer sans les joueurs évoluant sous les couleurs de Monaco et de l’ASVEL, les deux clubs évoluant cette saison en Euroligue. En effet, le « match des étoiles » opposant chaque année depuis 1987 les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs étrangers évoluant dans les championnats de France professionnels, qui avait dû être annulé en 2020 à cause de la crise sanitaire, tombe à une date qui ne fait pas les affaires de tout le monde. Programmé le 29 décembre prochain à l’Accor Arena de Paris-Bercy, le All-Star Game LNB sera en confrontation directe avec… la réception du Maccabi Tel-Aviv par Monaco dans le cadre de la 18eme journée de la saison régulière d’Euroligue.

Monaco pas entendu par l’Euroligue

Alors que la sélection des deux équipes doit être officialisée ce vendredi, la présence des joueurs monégasques et villeurbannais est très compromise, l’ASVEL recevant le 30 décembre le Bayern Munich à l’Astroballe et pouvant ne pas libérer ses joueurs à 24 heures du match. Pour tenter de faire bouger les choses, le club de la Principauté a pris contact avec les organisateurs de l’Euroligue mais, comme annoncé auprès du quotidien L’Equipe, ces derniers se sont montrés inflexibles. A l’heure actuelle, le match Monaco-Maccabi Tel-Aviv reste programmé au 29 décembre mais les dirigeants de la « Roca Team », selon le quotidien sportif, n’ont pas abandonné l’idée d’obtenir un report de 24 heures de cette rencontre et ont fait une deuxième demande en ce sens. Si la donne ne change pas, la LNB devra faire sans des joueurs tels Mike James ou Elie Okobo pour enflammer le public parisien.