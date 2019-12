All-Star Game LNB : Forfait, Jackson est remplacé par Chassang

🚨🚨🚨 Alexandre Chassang remplace @edjacks dans la sélection FRANCE ⭐

Le capitaine @AntEito intègre le 5 majeur ✅



📸 : https://t.co/gVMYsHJSoZ#ASG2019 pic.twitter.com/viIThkyAWr



— All Star Game LNB (@ASGLNB) December 28, 2019

Le capitaine du Mans intègre le 5 Majeur

Le All-Star Game LNB 2019 de Jeep Elite de basket masculin n'a pas encore commencé qu'il connaît déjà quelques bouleversements. Certains joueurs doivent renoncer à y participer et c'est notamment le cas, par exemple, d'Edwin Jackson, affaibli par une grippe.pour dimanche soir. Il s'agira de l'intérieur dijonnais Alexandre Chassang, qui s'installera sur le banc des remplaçants. Cette saison, l'ancien pensionnaire de Villeurbanne tourne en moyenne à 10 points et 4,82 rebonds.Ce dernier intégrera donc la sélection France, alors que Jackson aurait dû initialement faire partie du 5 Majeur. C'est le meneur Antoine Eito, capitaine du Mans et qui tourne environ à 9,1 points et 3,2 passes décisives par rencontre, qui intégrera donc ce fameux 5 Majeur.Ce dimanche soir, quatre de ses joueurs seront présents sur le parquet, à savoir Dee Bost, J.J. O'Brien et le duo Norris Cole et Eric Buckner, qui suppléent, au pied levé, Semaj Christon et Zack Wright.